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وزير الثقافة يكلف سيد خطاب بالإشراف على هيئة قصور الثقافة بعد عزل شومان

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وزير الثقافة يكلف سيد خطاب بالإشراف على هيئة قصور الثقافة بعد عزل شومان وزير الثقافة يكلف سيد خطاب بالإشراف على هيئة قصور الثقافة بعد عزل شومان

جابر عصفور وزير الثقافة

أكد وزير االثقافة د.جابر عصفور أن  قرار إنهاء ندب  مسعود شومان رئيس هيئة قصور الثقافة جاء احتراما لأحكام القضاء وتأكيدا علي دولة سيادة القانون، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تعيين مسعود رئيسا لإدارة مركزية بوزارة الثقافة، وهي الدرجة السابقة اللازمة لتعيينه رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأوضح عصفور فى البيان الصادر من وزارة الثقافة أن الحكم الذي أعلنت به قصور الثقافة، هو حكم واجب النفاذ، لصدوره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وأن د . جابر عصفور قد كلف د . سيد خطاب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالإشراف علي هيئة قصور الثقافة، بالإضافة الي عمله كرئيس للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك لحين الإعلان عن شغل وظيفة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة .

 وأضاف ايضا أن القرار الذي جاء تنفيذا لحكم القضاء لن يقتصر علي أ . مسعود شومان وإنما شمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة الذي شمله الح

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