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ميدو: الزمالك يحتاج وقتا لاختيار المدرب الأجنبي الآن

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ميدو: الزمالك يحتاج وقتا لاختيار المدرب الأجنبي الآن ميدو: الزمالك يحتاج وقتا لاختيار المدرب الأجنبي الآن

أكد أحمد حسام "ميدو" رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أن اختيار مدرب أجنبي للفريق الأول الآن بات صعبا بعد بداية الموسم.

ويبحث الزمالك عن مديرا فنيا في الفترة الحالية بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب.

وقال ميدو في تصريحات صحفية نشرها الزمالك عبر صفحته الرسمية على (Facebook): "اختيار مديرا فنيا في الوقت الحالي بعد بداية الموسم صعبا ويحتاج لمزيد من الوقت".

وأضاف "لابد من مراعاة شرط أن يكون المدرب عمل في إفريقيا أو الشرق الأوسط وعلى دراية جيدة بطبيعة اللاعب العربي".

وأتم "أتمنى التوفيق للجهاز الفني في مهمته مع الفريق من أجل المنافسة على البطولات في المرحلة المقبلة".

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