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الزمالك يتمم اتفاقه مع عمر جابر على التجديد .. وتوفيق يقترب

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الزمالك يتمم اتفاقه مع عمر جابر على التجديد .. وتوفيق يقترب الزمالك يتمم اتفاقه مع عمر جابر على التجديد .. وتوفيق يقترب

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إتمام الاتفاق مع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق على تجديد تعاقده مع النادي الأبيض بشكل نهائي.

وينتهي تعاقد عمر جابر وأحمد توفيق بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وقال يوسف للصحفيين يوم الأربعاء: "أنهينا الاتفاق مع عمر جابر بكل التفاصيل التي تخص مدة التعاقد وشروط العقد ويتبقى فقط الناحية المادية".

وأضاف "اللاعب أبدى ترحيب بالتجديد ولم يضع أي شروط مادية، فهو إبن من أبناء الزمالك".

وعن أحمد توفيق أكد يوسف "توفيق يرحب بالتجديد بشكل نهائي ولا يمانع توقيع عقدا جديدا وخلال أسبوع سننهي كل شيء يخص استمراره مع الفريق".

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