«قومي الطفولة» يناشد الإعلام حذف صورة طفلة ضحية اعتداء جنسي

ناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان صادر عنه، الأربعاء، جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمواقع الإلكترونية، حذف صورة الطفلة رحمة وأسرتها، نظرًا لتضررهم النفسي البالغ جراء انتشار صورتها بعد تعرض الطفلة لواقعة الاعتداء الجنسي، مما يؤدي إلى «تأثير سلبي» عليها حاضرًا ومستقبلاً.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أن المادة 116 مكرر «ب»، من قانون الطفل «126 لسنة 2008»، تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون».

جاء ذلك خلال لقاء دكتور عزة العشماوي ووفد من المجلس، للطفلة، في زيارة هي الثالثة لوفد المجلس للطفلة بهدف الاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية ومدى توفير الخدمات المقدمة لها.

وأوضحت الأمين العام للمجلس أنه خاطب اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بشأن نقل والد الطفلة رحمة من محطة توليد كهرباء فوة بمحافظة كفر الشيخ إلى محطة توليد المحمودية، حيث يعاني من تليف بالكبد وتضخم بالطحال.

وأضافت أنه استجابة لطلب المجلس أحال المحافظ الطلب لرئيس الوحدة المحلية بالمحمودية لاتخاذ اللازم والاتصال بأهل الطفلة المجني عليها وحل المشكلة بالتنسيق مع مقررة اللجنة العامة لحماية الطفولة، بجانب تقديم الدعم والمساندة لنقل الأسرة للإقامة بمنطقة المحمودية، نظرًا لسوء الحالة النفسية للطفلة وأسرتها، وأن المجلس قد خاطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لتقديم الدعم والمساندة للطفلة، واستمرار قيدها بالمعهد للحفاظ على مستقبلها التعليمي.