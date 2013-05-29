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انطلاق مشروع "قائدات المستقبل" لطالبات الحرية والعدالة بالفيوم

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انطلاق مشروع "قائدات المستقبل" لطالبات الحرية والعدالة بالفيوم انطلاق مشروع "قائدات المستقبل" لطالبات الحرية والعدالة بالفيوم

أطلقت أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة بالفيوم، مشروع "قائدات المستقبل" للفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمحافظة.

وبدأ المشروع بندوة تنمية بشرية، حاضر فيه عاطف غريانى، مدرب التنمية البشرية، بحضور عدد من الفتيات بمقر الحزب الرئيسى بالمسلة .

وقالت الدكتورة مروة كمال، أمينة الفتيات بالحزب، إن مشروع القائدات يهدف إلى تكوين شخصية إسلامية نموذجية قائدة عن طريق الارتقاء بمكونات الشخصية الأربعة العقل والعاطفة والجسد والروح .
> وأضافت أن رسالة المشروع بناء جيل من الفتيات مؤهل لصنع حضارة أمة، وتابعت أن المشروع يهدف إلى جعل الفتاة تعيش لرسالة واضحة ولديها القدرة على التواصل الفعال مع غيرها .

وذكرت من ضمن المدربين فى البرنامج يحيى سعد، أمين التثقيف بالحزب وعاطف الغريانى، مدرب التنمية البشرية، ومحمود الفاروق، الداعية الإسلامى بالفيوم، وشيماء روبى، مدربة التنمية البشرية، وعمر يوسف، المستشار الإعلامى للحزب بالفيوم .

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