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أرسنال بدون أوزيل في مجموعات دوري الأبطال .. و13 مباراة محلية

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أرسنال بدون أوزيل في مجموعات دوري الأبطال .. و13 مباراة محلية أرسنال بدون أوزيل في مجموعات دوري الأبطال .. و13 مباراة محلية

ضربت لعنة الإصابات في أرسنال صانع ألعاب الفريق ميسوت أوزيل مما جعلت غيابه مؤكدا لمدة ثلاثة أشهر ستشهد العديد من المباريات الهامة للمدفعجية.

أرسنال ينافس في دوري أبطال أوروبا بجانب الدوري الإنجليزي بعد خروجه كأس الكارلنج.

وبإصابة أوزيل بقطع في أربطة الركبة، سيفقده المدفعجية في الجولات الأربعة المتبقية بدوري أبطال أوروبا أمام أندرلخت ذهابا وإيابا، بروسيا دورتموند في إنجلترا وجالاتاسراي في تركيا.

أما محليا، فيغيب الألماني عن 13 مباراة بالدوري الألماني أبرزها مانشستر يونايتد بالجولة 12، ليفربول بالجولة 17.

وربما يلحق أوزيل بمواجهة مانشستر سيتي يوم 17 يناير المقبل بالجولة 22 بالدوري الإنجليزي في حال احتاج للعلاج لمدة 12 أسبوعا فقط بحسب ما أعلنه الاتحاد الألماني.

 

دوليا

وعلى الصعيد الدولي فبات مؤكدا أن يغيب أوزيل عن مواجهات هامة للمنتخب الألماني في تصفيات الأمم الأوروبية.

إذ وقعت ألمانيا بالمجموعة الرابعة وخاضت جولة واحدة بالفوز على اسكتلندا 2-1.

ويغيب أوزيل عن مواجهات بولندا يوم 11 أكتوبر، أيرلندا 14 أكتوبر وجبل طارق 14 نوفمبر.

ويتواصل غياب أوزيل عن مواجهة إسبانيا الودية والمقرر لها يوم 18 نوفمبر.

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