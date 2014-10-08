مهاجم فالنسيا: لم أصل لأفضل مستوياتي بعد

(إفي): قال الأرجنتيني بابلو بياتي، مهاجم فالنسيا الإسباني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد وعليه مواصلة بذل المزيد ليتحسن كل يوم.

وعن التطورات التي عاشها في النادي الموسم الماضي، قال: "كان الأمر واضحا بالنسبة لي دائما، فالهدف هو التمتع باللعب في ميستايا. كانت هناك أوقات وأمور أكثر ضبابية لكنني حاولت أن أبحث عن الضوء، وأنا لا أعتقد أنني وصلت إلى أفضل مستوياتي بعد، فأنا بحاجة لمواصلة بذل المزيد للتحسن".

وقال اللاعب الأرجنتيني الذي يأمل في أن يبقى لاعبا أساسيا في الفريق الذي يقوده المدرب نونو اسبيريتو سانتو، إنه "سعيد للغاية" موضحا أنه "إذا كانت الجماهير تصفق، هذا لأنها تريد المزيد وأنا علي تقديم المزيد كل يوم".

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن هدف الفريق واضح جدا وهو الحفاظ على المستوى المطلوب "في المباراة القادمة" أمام ديبورتيفو لاكورونيا بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

كما تحدث المهاجم عن الأهمية التي يمثلها المشجعون خلال الأداء الجيد للفريق واعترف أن "الناس هم ركيزة أساسية في هذه الديناميكية".

وأضاف أن هذا الأمر تجلى جيدا خلال مباراة فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد والتي فاز بها "الخفافيش" بثلاثة أهداف لهدف بالجولة السابعة من الليجا، قائلا: "لا توجد كلمات تصف المشجعين. نقول فقط شكرا جزيلا لكم".