بالفيديو: نيكول كيدمان تحتفل مع أوميغا في سيول

قامت علامة "أوميغا" Omega للساعات الفاخرة بالاحتفال بساعتها الجديدة "دو فيل باترفلاي"De Ville Butterfly في مدينة سيول وتحديداً في إحدى أهم مراكزها Dongdaemun Design Plaza التي قامت بتصميمه المعمارية الشهيرة Zaha Hadid، وشاركتها الاحتفال "نيكول كيدمان" Nicole Kidman النجمة العاليمة وسفيرة "أوميغا" Omega، وقد تحول المكان إلى عالم ساحرامتلأ بآلاف الورود المُضيئة والفراشات التي عبّرت عن التصميم المميز لساعة "دو فيل باترفلاي" De Ville Butterfly المستوحاة من الطبيعة وجمالها ومن الثقافة الشرقية الشهيرة التي تجمع بين الرهافة، الحب، والعيش المديد.

ساعة رائعة بجميع تفاصيلها، شاهديها وأخبرينا رأيك بها.