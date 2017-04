المدوّنة نادية حسن: على السيّدات العربيّات الإبتعاد عن التكلّف

التفرّد والتميّز هما سمتاها، الأناقة والرومانسية هما هدفها. هي المدوّنة الإماراتية "نادية حسن" التي خصّتنا بهذا الحديث لنتعرّف أكثر على علاقتها بالموضة:

من أنت؟

أنا سيدة من الإمارات العربية المتحدة. مدونّة للموضة، أعشقها بكل زواياها، وأحب السفر كثيراً.

ما هو الستايل الذي تتبعينه والذي تحبيّنه؟

أسعى دائماً الى التفرد والتميز فيما أختاره، ويعتمد الستايل الذي أتبعه على الاناقة والرومانسية معا بعيداً عن التكلف وأقرب الى الطبيعية.

ما القطع الـ must have التي لا تستطيعين الاستغناء عنها، وأساسية في مفهومك للموضة ولماذا؟

الفستان الأسود Basic black dress، وتنورة ضيّقة للركبة Pencil skirt، والأهم أحذية لمختلف المناسبات هي القطع الـ must have

والأساسية بالنسبة لي، لأنها ليست مرتبطة بزمان معيّن، وتبقى حاضرة مهما تغيّرت الموضة. كما أستطيع بطريقتي الخاصة إبتكار الستايل الذي أريد حسب المناسبة من خلال دمج هذه القطع مع أكسسوار وحذاء وحقيبة لإطلالة أنيقة وعصرية.

من خلال متابعتك لأسبوع الموضة، من الذي أبهرك وأعجبتك تصاميمه؟

أعجبتني تصاميم رالف لورينRalph Lauren وزيمرمين Zimmermann، لما حملته التصاميم من انوثة وعفوية.

ما القطع التي تختارينها لنفسك ولماذا؟

أختارالفستان الأزرق الفاتح من المجموعة الاخيرة لزيمرمين لانه يعكس شخصيتي من نواح كثيرة، اي المرأة الانيقة الكاملة الانوثة.

ماذا يوجد في حقيبة يدك ويبقى دائماً؟

طبعاً هاتفي الخليوي، وأحمر شفاه من ديورDior، كما قارورة عطري من فندي Fendi.

من هو مصمّمك العالمي المفضّل، ومن هو مصمّمك العربي المفضّل؟

ليس لدي مصمّم عالمي مفضل، بل لكل موسم مصمّم أفضله عن الآخر حسب تصاميمه. أما من المصممين العرب، فتعجبني تصاميم ماديا الشرقي من الامارات وريم الكنهل من السعودية.

ما هي نصيحتك للمرأة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص؟

التواضع في الاطلالة، والمكياج. فنحن نبرع في إتقان اطلالتنا ولكن أنصح السيدات بالابتعاد عن التكلف والمحافظة على النعومة.

ماذا تختارين العباءة العصرية أم التقليدية؟

أختار بالإجمال عباءات ذات قصّات تقليدية، ولكن أختار الألوان القوية والصارخة.

-أين أنت من الموضة العالمية؟

أنا أتابع الموضة ،ولكن ليس من الضروري أن أعتمد آخر الصرعات ان كانت لا تعجبني أو تليق بي. أفضّل أن أبتكر ستايل يليق بي ويعكس شخصيتي.