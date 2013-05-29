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أسر شهداء السويس: "البراءات الجماعية" دليل على تفريط مرسى فى القصاص

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أسر شهداء السويس: "البراءات الجماعية" دليل على تفريط مرسى فى القصاص أسر شهداء السويس: "البراءات الجماعية" دليل على تفريط مرسى فى القصاص

شن أسر شهداء السويس، هجوما عنيفا على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رافضين حديثه اليوم مع الجمعيات الأهلية "أنه لم ينس حق الشهداء والمصابين"، ومطالبين منه أن يكف عن خداعهم والمتاجرة باسمهم على حد قولهم.

وأكد أسر الشهداء، فى بيان أصدروه اليوم الأربعاء، ويحمل توقيع على الجنيدى والد الشهيد إسلام المتحدث باسمهم، أنهم "يرفضون أن يكون حق الشهداء ضمن خطابات مرسى وحديثه"، مؤكدين أن مرسى "كذب" لأنه أعلن منذ حملته الانتخابية، بخاصة فى جولة الإعادة أنه سيقيم محاكم ثورية ويقتص للشهداء، وكل ذلك كان حبرا على ورق وكان تصريحات نارية لكسب تأييدهم فقط ، على حد قول البيان.

وأضافوا عبر البيان أنهم يطالبون مرسى أن يقتص أولا لدماء شهداء الاتحادية والقضية التى تم غلقها ولم يعد أحد يسمع عنها شيئا؛ مؤكدين أن مرسى يداه ملطخة بدماء الاتحادية وأحداث بورسعيد ومليونية الإخوان لتطهير القضاء، وغيرها من الأحداث التى تزيد عمق الانشقاق بين المواطنين والقوى السياسية .

وأضاف بيان أسر الشهداء، أن البراءة الجماعية وآخرها قتل الثوار فى البحيرة، خير دليل على أن مرسى لم يقدم شيئا للثورة، بل يدعم قتلة الثورة بعدم تقديم أى أدلة ضدهم وتشكيل لجان ورقية لجمع المعلومات، وتقصى الحقائق وفى النهاية المحصلة صفر ولا جديد، على حد نص البيان.

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مصر 365