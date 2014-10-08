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Marc by Marc Jacobs ودعوة لاكتشاف الطفل داخلك

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Marc by Marc Jacobs ودعوة لاكتشاف الطفل داخلك Marc by Marc Jacobs ودعوة لاكتشاف الطفل داخلك

الأربعاء 08-10-2014 15:35

قدّم مصمّم الأزياء الأمريكي Marc Jacobs مجموعته الجديدة من Marc by Marc Jacobs لموسم ربيع وصيف 2015. وعلى ما يبدو، فإنّ لديه اشتياقاً وحنيناً إلى أيّام الطفولة، إذ استوحى هذه المجموعة من ملابس الأطفال والرحلات، والمدرسة، والكشّاف، وغيرهم... وقد اتّسمت المجموعة بألوانها المبهجة، التي تنوّعت، فكانت ألوانها الأصفر، والأحمر، والأزرق، والأخضر... وبقصّاتها المبتكرة التي عكست روحاً شبابيّة مميّزة، مثل: الشورتات التي وصلت للركبة، والسراويل الضيّقة، والسويتشرات، والتيشيرتات القطنية المطبوعة والملوّنة، وحقائب الظهر الكبيرة والعمليّة. أمّا الأحذية فكانت رياضية أو صيفيّة خفيفة وملوّنة.

شاهد المجموعة الجديدة هنا. وإن كنت تشعر بشوق إلى الطفولة، فاختر منها ما يُناسبك ويُناسب ذوقك، لتحصل على "لوك" شبابيّ وحيويّ بامتياز.

 

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