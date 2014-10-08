اختاري حقيبتك من عروض ربيع وصيف 2015

هل وقع اختيارك على تصميم الحقيبة المناسبة لإطلالتك؟ أم ما زلت تخوضين رحلة البحث عن الحقيبة المثالية؟

في هذا الموضوع نختصر عليك رحلة البحث، ونقدم لك فيما يلي 3 تصاميم مختلفة ظهرت في عروض أسبوع الموضة لربيع وصيف 2015، ويمكن أن تستوحي منها التصميم المناسب لك:

· تصاميم مبتكرة

ظهرت العديد من التصاميم المبتكرة للحقائب في موسم صيف 2015، ففي عرض Marc By Marc Jacobs ظهرت حقائب مختلفة أخذت تصميم الصندوق البلاستيكي، أما في عرض Balenciaga فقد ظهرت حقائب جلدية رائعة بألوان محايدة تناسب إطلالة السيدات الجريئات نوعاً ما.

· تصاميم رياضية

أعجبنا بتصاميم الحقائب الرياضية التي شاهدناها في عرض Alexander Wang، وباعتبار أن الأزياء الرياضية من أبرز الاتجاهات عام 2014 فذلك سيتيح لك اختيار الحقيبة الرياضية التي تناسب ذوقك.

· أسلوب كلاسيكي عملي

يبدو أن هذا التصميم هو الأكثر انتشاراً حتى الآن، حيث شوهد في عروض مختلفة، مثل: عرض Prada، و Michael Kors، ويتميز ببساطة تصميمه وعمليته التي جعلت منه التصميم المفضل لدى العديد من السيدات، كما يتوفر هذا التصميم الكلاسيكي في كل المحلات ولدى جميع دور الأزياء، فلا تتردي في اختيار اللون والتصميم المناسب لاحتياجك منها.

أي هذه التصاميم يناسب ذوقك وأسلوبك؟

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