السيسي يوجّه باستخدام اللمبات والتكييفات الموفّرة للطاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد وقوفًا على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، على صعيد توفير الوقود وانتظام خدمة الكهرباء، مشيرًا إلى أن السيسي أكد أهمية ضمان تدفق الوقود إلى المحطات وتوفير احتياطي مناسب، بالإضافة إلى تيسير الإمدادات إلى كل محطات الوقود، ولاسيما في محافظات الوجه القبلي، من خلال العمل على وجود أسطول ضخم من السيارات لسرعة نقل إمدادات الوقود.

وأكد السيسي على ضمان توفير موارد الطاقة اللازمة للمصانع لتجنب تكرار أزمة نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المصانع، ارتباطًا بما توفره من فرص للعمل ومساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، وتنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات أو بناء المحطات الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.

كما وجَّه السيسي بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائي والعمل على تحصيل مستحقات الدولة.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية تدريجيًا خلال عام 2015.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التحرك لضمان انتظام خدمة الكهرباء، وذلك من خلال العمل على محورين، أولهما، قصير الأجل، ويتمثل في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن تنفيذ البرنامج القومي لصيانتها ورفع كفاءتها، أما الشق طويل الأجل فيتمثل في إنشاء المحطات الجديدة والربط الكهربائي مع بعض دول جوارنا الإقليمي.