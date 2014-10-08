«المرور»: مدخل السلاب أحد البدائل بعد غلق طريق المقطم

قال اللواء حمدي الحديدي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن هناك بديلا لطريق المقطم، الذي سيتم إغلاقه، صباح الخميس، وهو مدخل السلاب بطريق الأتوستراد من صلاح سالم، مؤكدًا أن هذا الطريق يعمل بالفعل ويستوعب أي كثافات مرورية محتملة خلال الأيام التي يتم فيها إغلاق مدخل المقطم.

وأضاف «الحديدي» أن هناك خطة مرورية للعمل على تخفيف الأعباء بتلك الطرق، فضلًا عن انتشار رجال مرور القاهرة بكل المناطق، لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

كان قد أعلن الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، غلق الطريق الصاعد والهابط للمقطم من القلعة 3 أيام، اعتبارًا من صباح الخميس 9 أكتوبر، وحتى مساء السبت 11 أكتوبر، لإزالة الصخور المعلقة على جبل المقطم أسفل أبراج الإذاعة والتليفزيون، تنفيذًا لقرارات اللجنة العلمية المشكلة لفحص حافة جبل المقطم.

وأكد «السعيد» أن المحافظة ستقوم بإزالة وتهذيب الصخور الناتئة المعرضة للسقوط في أي لحظة كإجراء وقائي استباقي يهدف إلى تأمين الهضبة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع حدوث أي كوارث مستقبلية.

وأضاف أن المواطنين يمكنهم استخدام الطرق البديلة التي حددتها المحافظة للوصول للمقطم عن طريق مدخل المقطم من طريق الأتوستراد بجوار الطريق الدائري، ومدخل المقطم من جهة مدينة نصر «محور الشهيد، ومحور المشير طنطاوي»، ومدخل المقطم من الطريق الدائري أمام محطة تموين «وطنية».