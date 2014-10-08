٢.٢ مليار ريال حجم إنفاق الحجاج على الهدايا الموسم الحالي

قال اقتصاديون سعوديون، إن حجم إنفاق الحجاج على هدايا الموسم الحالي انخفض إلى 2.2 مليار ريـال، بسبب انخفاض أعداد حجاج الخارج إلى نحو مليوني حاج.

وقال إبراهيم بترجي، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن إنفاق الحجاج على الهدايا يرتبط بالحالة الاقتصادية للحاج والمستوى المعيشي للدولة التي قدم منها، وقد يتراوح بين 1300 و1600 ريـال، داعيًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع قيمة غالبية العملات العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن أغلب الهدايا تتوزع بين السبح والسجاد والملابس البيضاء والذهب والمجوهرات.

ولفت إلى أن التراجع في الإنفاق على الهدايا هذا العام يرجع إلى انخفاض الأعداد القادمة للحج العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان عدد حجاج الخارج قارب المليوني حاج.