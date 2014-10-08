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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحيانا، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط ظهرا، وقد تثير معها الغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية ليلا وفي الصباح الباكر، وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 38كم/ساعة خلال الصباح والليل على البحر في المناطق الشمالية.

                              درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     38     27               85        30 .
> دبي                         37    29               80       35 .
> الشارقة                     39    26                85       35.
> عجمان                     37     28               85       30 .
> أم القيوين                 37      26              85        30 .
> رأس الخيمة              39      25               85       30 .
> الفجيرة                   34      29               85        50 .
> العين                     38      28               70         20  .
> ليوا                       39     25               90         20 .
> الرويس                  35     26               85          25.
> السلع                    35      26               90          25.
> دلما                      34     28               85           40 .
> طنب الصغرى          34      28              85           40 .
> طنب الكبرى            34      28              85            40 .
> أبوموسى               34      28               85          40.

 

 

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