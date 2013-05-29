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أهالى النهضة بالإسكندرية للمطالبة بإغلاق مصنع الكربون الأسود

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أهالى النهضة بالإسكندرية للمطالبة بإغلاق مصنع الكربون الأسود أهالى النهضة بالإسكندرية للمطالبة بإغلاق مصنع الكربون الأسود

جدد أهالى منطقة النهضة بالإسكندرية، مطالبهم بإغلاق مصنع الكربون الأسود بالمنطقة، حيث نظم الأهالى وقفة احتجاجية أمام المصنع للمطالبة بإغلاقه، وقاموا بمحاصرته ومنع دخول أو خروج أى من العاملين لمدة ساعتين.

وأشاروا إلى أن المصنع تسبب فى إصابتهم بالأمراض الصدرية، كما تسبب فى الضرر بالأراضى الزراعية بالمنطقة، والإصابة بالأورام السرطانية.

وأكد الأهالى استمرار التصعيد ضد المصنع لحين تنفيذ قرار إغلاقه خوفا على صحتهم وصحة أطفالهم، مطالبين بتفعيل قرار وزارة البيئة الصادر فى العام 2011 بإيقاف المصنع ونقله فى مكان آخر خارج الكتلة السكانية.

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مصر 365