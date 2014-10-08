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رئيس جامعة السويس: سنطبق القانون بحسم ولن نسمح بخلط التعليم بالسياسة

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رئيس جامعة السويس: سنطبق القانون بحسم ولن نسمح بخلط التعليم بالسياسة رئيس جامعة السويس: سنطبق القانون بحسم ولن نسمح بخلط التعليم بالسياسة

الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس

قال الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، أنهم لن يسمحوا بتعكير صف الدراسة بالجامعة وخلط التعليم بالسياسة داخل الحرم الجامعي ، موضحًا أنهم سيطبقون القانون بكل حسم وقوة على أى مخالفات تتعلق بأى تجمعات مخالفة ومحاولة اقحام أى توجهات سواء دينية أو سياسية داخل الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة، أنه على طلاب العلم أن يعوا أن الحرم الجامعي للتعليم فقط لا غير وأى شئ أخر يكون خارج أسوار الجامعة ، موضحا أنه اصدر تعليمات لكل عمداء الكليات بالتعامل مع أى طالب مخالف بالقانون وعدم السماح لأى خروج عن النص.

وتابع أن الجامعة انتهت من الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذى سينطلق السبت القادم ، موضحًا أنه قام برفقة العمداء صباح اليوم بجولة على جميع الكليات للتأكد من تجهيز القاعات وأماكن الطلاب وشئون الطلاب والتأكد من الأنتهاء من وضع الجداول الخاصة بالمحاضرات وكافة الأمور المتعلقة ببداية العام الدراسي.

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