تكثيف أمني بشوارع السويس والمجري الملاحي‎

شهدت شوارع محافظة السويس ، لليوم الخامس على التوالي ، تكثيف وتواجد مروري بجميع الميادين بالمحافظة والمناطق الترفيهية خاصة كورنيش السويس وميدان الخضر وإشارة شركة النصر للبترول وكمية بتروجيت وعدد من أحياء المحافظة ضمن خطة مديرية الأمن لتأمين الميادين أثناء وعقب عيد الأضحي ومنع أى تجمعات مخالفة للقانون.

كما انتشرت قوات بحي السويس بمنطقة الكورنيش وبور توفيق لمنع اى معاكسات أو تحرش بالفتيات بكافة الشوارع خاصة وأن هذه المناطق مكتظة بالشباب.

قال مدير الامن أن الأوضاع بجميع أحياء المحافظة مستقرة وان الدوريات الأمنية منتظمة ومستقرة فى جميع الطرق الصحراوية عقب العيد من أجل تأمين المواطنين من أي أعمال خارجة عن القانون.