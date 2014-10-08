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مناقشة الموقف النهائي لتطوير العشوائيات و إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية بالسويس‎

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مناقشة الموقف النهائي لتطوير العشوائيات و إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية بالسويس‎ مناقشة الموقف النهائي لتطوير العشوائيات و إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية بالسويس‎

محافظ السويس

عقد صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة السويس، اجتماعاً برئاسة اللواء العربي السروي – محافظ السويس – لمناقشة عرض الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات الخاصة بــ 14 عمارة، التي يتم إنشاؤها لتطوير عشوائيات منطقتي ” اليهودية وعزبة الصفيح بالمثلث ” بالإضافة إلي تشكيل لجنة لكيفية نقل المواطنين إلي هذه المباني، كما تم مناقشة توصيل الكهرباء لعمارات العشوائيات، وبحث إمكانية تطبيق نظام الكهرباء بالطاقة الشمسية للإنارة العامة.

وأكد المحافظ علي اللجنة المشكلة، بمتابعة جمعية ” أنا المصري ” في خطة نقل السكان من المنطقة العشوائية إلي الــ 14 عمارة.

 حضر اللقاء المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد، وسمية عبدالفتاح مقررة اللجنة وهشام جابر مدير عام المالية والإدارية، وسيدة شرقاوي مدير عام الشئون القانونية، وأحمد جاد مدير حسابات صندوق تطوير العشوائيات.

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