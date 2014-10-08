مناقصة عالمية للتخلص من «الحاويات المسرطنة» بعد مكوثها 15 عامًا بالسويس

قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الرسمي لموانئ البحر الأحمر، الأربعاء، إنه تم وضع الترتيبات النهائية لطرح المناقصة العالمية للتخلص من الحاويات المسرطنة بميناء الأدبية، بالتنسيق بين وزارتى البيئة والزراعة، لتغادر الحاويات الأراضى المصرية متجهة إلى إحدى الدول التي تتعامل مع هذه الحاويات.

جدير بالذكر أن الحاويات يبلغ عددها 10 حاويات بوزن 220 طنا، وصلت للميناء منذ عام 1999 عن طريق مستورد مصرى استوردها من فرنسا، واستخدم الأراضي المصرية كـ«ترانزيت»، لإعادة تصديرها إلى بعض دول أفريقيا.

وتم اكتشاف أن الحاويات تحتوى على مبيدات حشرية بها مادة اللندين المسرطنة المحظور دخولها للبلاد، وبعدها هرب المستورد، ومكثت تلك الحاويات بالميناء طوال هذه المدة.

وبذلت الهيئة مجهودات مضنية مع كافة الجهات المعنية للتخلص منها، خاصة أن ميناء الأدبية من الموانئ الرئيسية، بموانئ البحر الأحمر لتصدير واستيراد البضائع الاستراتيجية والصب السائل والجاف والحيوانات الحية.