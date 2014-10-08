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ريكاردو يتسبب في أزمة بالجهاز الفني للإسماعيلي

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ريكاردو يتسبب في أزمة بالجهاز الفني للإسماعيلي ريكاردو يتسبب في أزمة بالجهاز الفني للإسماعيلي

تسبب البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي في أزمة بعد خمه نسبة 25 % من مكافأة الفوز للأجهزة المعاونة للفريق باستثناء مواطنيه المساعدين.

ويعمل بالفريق عددا من المساعدين البرازيليين وهم فالدير مدرب حراس المرمى وجيسون أخصائى العلاج الطبيعي.

وقد تسبب قرار البرازيلي فى أزمة داخل الفريق حيث أبدى باقي أفراد الأجهزه المعاونة رفضا لقرار البرازيلي الذين وجدوه غير مبرر.

وقد تدخل محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بعد علمه بالأزمة وقرر وضع حل عاجل بمساواة الكل فى الصرف وحتى لا تؤثر تلك الأزمة على استقرار الفريق فى المرحلة المقبلة.

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فيديو اليوم السابع