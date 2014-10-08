استوحي مكياج عينيك من ملكة جمال الفيسبوك

الفنانة الصاعدة سارة سلامة، ظهرت مؤخؤاً على الساحة الفنيَّة، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها. فهذه الشابة الصغيرة، ابنة الفنان الكبير أحمد سلامة، تمكَّنت من أن تجعل اسمها يتردد بين الناس، برغم أنَّ أدوارها ليست بكثيرة. وهي تمكَّنت من إثارة الجدل الشديد حولها، سواء بالانتقاد أو الإشادة.

وتتميَّز سارة سلامة بملامحها الرقيقة والجميلة، لا سيّما عينيها الساحرتين، ما جعل البعض يطلق عليها لقب "ملكة جمال الفيس بوك". فهي تهتم كثيراً بمكياج عينيها، ودائماً ما يدور مكياجها حولهما، فيكون مركّزاً وكثيفاً في أغلب الأحيان.

وعلى الرغم من أنَّها تنوِّع عادة في مكياج عينيها، إلا أنَّه دائماً ما يأتي لافتاً للأنظار، لاستخدامها التحديدات الداكنة والكثيفة.

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فهي غالباً ما تلجأ إلى رسومات العين المجنّحة باللون الأسود، وإن كان هذا لم يمنعها من استخدام اللون الأزرق في تحديد عينيها لتخرج بطلّة رائعة الجمال.

ومما يُساعد سلامة في إيجاد هذا التنوّع في مكياج عينيها هو كون لون عينيها من الألوان التي تقبل أيّ لون من ألوان المكياج، فتناسبهما وتبرز جمالهما بسهولة.

فعيناها تشعرك بأنَّ لونهما يتغيَّر في كلّ طلّة، فأحياناً تبدوان باللون العسلي، وأحياناً توحيان بأنَّهما زرقاوان تميلان إلى اللون الرمادي، وأحياناً خضراوان متلألئتان.

وغالباً ما تعتمد في تحديد عينيها بشكل واضح، خصوصاً بالألوان الداكنة، مع استخدام ظلال عيون فاتحة لإنارة العين، أو استخدام بعض الظلال الداكنة لعمل تأثير دخانيّ للحصول على العيون الدخانية.

والملاحظ أنَّ الشيء المشترك في مكياج عينيها هو استخدامها الماسكرا لتحصل على رموش شديدة الطول والكثافة، بغية إظهار جمال عينيها المتألقتين.

وهذا التنوع في مكياج عيون سارة سلامة يُتيح الفرصة لأيّ فتاة أو امرأة أن تجد لنفسها طلة تستوحي منها مكياجاً يناسب عينيها.



كيفيَّة تطبيق مكياج العيون المجنّحة لسارة سلامة بالخطوات:

• ضعي البودرة كأساس لتحضير الجفن وتوحيد لونه، وابتعدي عن الأساس الكريمي، من أجل أن يدوم الأي لاينر لفترة أطول.

• استبدلي قلم الكحل العادي، بالأي لاينر السائل أو الكريمي ذي الرأس الرفيع، لتستطيعي رسم العين بشكل أجمل، وليكون اللون بارزاً أكثر.

• ابدئي الرسم من زاوية العين الداخليَّة بخط رفيع جداً محاذٍ لخط الرموش، ثمّ ابدئي بتعريضه تدريجياً، مع رفعه إلى الأعلى، باتجاه الحاجبين.

• كرّري رسم العين مرَّة أخرى، لتؤكدي اللون، وليُصبح السواد كالحاً وواضحاً، وثابتاً لمدَّة أطول.

• عند انتهائك من رسم العين، يُمكنك استخدام عود نظيف لتنظيف الأذنين، ولتحديد زاوية العين والخط الخارجيّ وتنظيف محيطه، ليكون الرسم دقيقاً وخالياً من أيّ تلطيخ.

• يحتاج الأي لاينر المجنّح إلى رموش كثيفة، خاصةً في زاوية العين الخارجيَّة. لذلك، يُمكنك الاستعانة بالرموش الاصطناعية لتدعم نظرتك، ولتزيدها صخباً وشقاوةً وحيويَّة.

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