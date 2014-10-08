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الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ويعود لتدريبات الأهلي

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الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ويعود لتدريبات الأهلي الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ويعود لتدريبات الأهلي

أثبتت الآشعة التي خضع لها شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب سلامة ركبته من أي إصابات قوية.

وكان إكرامي قد غادر معسكر منتخب مصر بعد شعوره بآلام في الركبة، وخضع لآشعة يوم الأربعاء للتأكد من حجم الإصابة ومدة الغياب.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "الآشعة أكدت سلامة إكرامي، واللاعب يحصل على راحة ويبدأ المران مع الفريق يوم الأثنين".

إصابة إكرامي تبعده عن موقعة بتسوانا

ويخوض الأهلي مواجهة ودية يوم السبت أمام الإنتاج الحربي، ويحصل اللاعبون على راحة الأحد وينضم إكرامي لزملائه يوم الأثنين.

وتستعد مصر لمواجهتي بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015 يومي الجمعة 10 أكتوبر و15 أكتوبر.

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