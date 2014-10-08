رسميا .. لافاني مديرا فنيا لسموحة

أستقر مجلس إدارة نادي سموحة بقيادة محمد فرج عامر التعاقد مع دينيس لافاني كمدير فني جديد للفريق خلفا للراحل حمادة صدقي.

وأعلن سموحة يوم الاثنين الماضي على قبول استقالة حمادة صدقي لاختلاف في الطموحات بين الجهاز الفني والإدارة.

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وأكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعين لافاني مديرا فنيا جديدا للفريق.

لافاني قاد الاتحاد السكندي لأداء ونتائج رائعة الموسم الماضي في الدوري المصري، قبل أن يرحل لظروف أسرية.

ولم يستقر مجلس إدارة النادي على الجهاز المعاون للافاني حتى الآن، ويستعد المدير الفني الجديد لبدء قيادته للفريق يوم السبت في أول مران للنادي.