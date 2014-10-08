انعمي برحلة ريفيّة في "أبنزل" السويسرية

يُرافقك "سيدتي نت" في رحلة ريفيّة إلى "أبنزل"، التي تقع في شمال شرق سويسرا، في موقع مزدان بالأكواخ الجذّابة!

إنّها قرية خالية من السيّارات، تتصف بممرّاتها، التي تضمّ عدداً من المتاجر الصغيرة المغرية بالتسوّق، وتدعو زائرها إلى المشي لمسافات طويلة في ربوعها، أو تسلّق الجبال، أو التزلج في الشتاء، وسط مشاهدها الطبيعيّة الجبليّة، حيث تتوفّر شبكة واسعة تُقدّر بما يقرب من 200 كيلومتر من مسارات التزلّج. وتُعتبر "كرونبرج"، و"هوهر كاستن"، من بين أكثر مناطق التزلّج شعبيّة، في هذا الإطار.

ومن المعروف عن "أبنزل" تقاليدها الريفيّة، التي لا توفّر المناسبات الاحتفالية في الخريف، على إيقاع الموسيقى الشعبية. وفي "سيلفستركلوز"، يرتدي السكان ملابس وأقنعة مذهلة، وهم يعتقدون أنّ باستطاعة هذه الأخيرة طرد الأرواح الشريرة!

ومن الرحلات الأكثر شعبية في المنطقة:

_ الرحلة إلى جبل "سانتيس"، الذي يرتفع إلى 2502 متراً، ويُشكّل أعلى قمّة في سلسلة جبال "ألبستين"، ويوفّر إطلالة على 6 بلدان.

_ الرحلة إلى "هوهر كاستن": ترتفع هذه التلّة الجبليّة إلى 1795 متراً. ويُمكن بلوغها بواسطة "التلفريك"، علماً أنّها تشرف على "وادي الراين"، و"حديقة جبال الألب".

_ الرحلة إلى جبل "إيبينالب": يرتفع إلى 1644 متراً. ويمكن بلوغه بواسطة "التلفريك"، كما المرور بالمغارة، التي احتلّت مرّة من قبل النسّاك، للوصول إليه.

ويجدر بالسائح زيارة متحف "أبنزل" الثقافي والتاريخي، حيث تُعرض الأزياء التقليدية والحرف اليدوية، إلى جانب حضور أفلام الفيديو (باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية)، بهدف التعرّف على: الموسيقى الشعبية، والتطريز اليدوي، والعادات الدينية، ونمط حياة المجتمع المحلي.

ويستقبل هذا المتحف زائريه، يومياً، من نيسان/ أبريل حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، من العاشرة صباحاً إلى الخامسة من بعد الظهر؛ ومن 2 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى آذار/ مارس، من الثانية من بعد الظهر حتى الخامسة عصراً. وكذلك، يقدّم جولة إرشادية مجانيّة للجمهور، عند الثانية من بعد ظهر الجمعة، وذلك لمدّة 90 دقيقة.

*ومن الفنادق الموصى بها في المنطقة:

Romantik Hotel Säntis: يقع في مدينة "أبنزل" التاريخية، ويتمتع بإطلالة رائعة على الجبال المحيطة. وتحتوي كلّ غرفة منه على مكتب للعمل، وحمّام خاصّ، كما يوفّر مرافق "سبا"، وقاعة اجتماعات فسيحة للضيوف.

Gasthaus Bären Schlatt: تُحيط به تلة "هوهر كاستن" وجبال "سانتيس"، ويضمّ غرفاً ذات إطلالات على الجبال وقرية "أبنزل". وتُطهى أشهى الأطباق العالميّة والسويسريّة المحليّة، في المطعم الملحق به.

ويُمكن للضيوف الاسترخاء على "الترّاس"، والاستفادة من المواقف المجانيّة للسيارات، ومن خدمة "واي فاي" المجانيّة المتوفّرة في أنحاء هذه الملكيّة. ويُمكن الوصول إلى منطقة "إيبينالب" للتزلّج، في غضون 10 دقائق، بالسيارة.

شاهدي أيضاً:

أيّام ربيعية في اسطنبول