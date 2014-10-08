اعتماد الأفكار الإبداعية في مشاريع كهرباء دبي

أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه بغرض دعم الابتكار والتميز في المشاريع والفعاليات الحيوية التابعة للهيئة وعملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله ،" في أن تكون الامارات الأكثر ابتكارا في العالم، وأن يكون الابتكار عادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة"، ومن منطلق هذا التوجه من قبل سموه، تبنينا في الهيئة اعتماد تطوير الابتكار والأفكار الإبداعية في المشاريع الرائدة التابعة لنا.

حيث يسهم مركزا البحوث والتطوير والابداع الذي يتضمنهما مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تشجيع المعرفة في الطاقة وتقنيات الاستدامة المبتكرة ودعم خطط الهيئة في الاستدامة ورفع كفاءتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة وبناء القدرات الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارته موقع إنشاء مشروع مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يجري إنشاؤه في منطقة سيح الدحل في دبي، الذي تبلغ تكلفتة الاجمالية 12 مليار درهم وبقدرة إنتاجية تصل الى1000 ميغاواط من الكهرباء.

وقال: إن مركز الابداع يتميز بتصميمه الفريد الذي يتبع أعلى المعايير البيئية وأسس المباني الخضراء كما يساعد في تعريف الاجيال المقبلة بالإنجازات والمشاريع الرائدة للهيئة، ويضم المركز كذلك متحفا تعرض فيه مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، وسيعتمد على وسائل تفاعلية حديثة مع الجمهور، تقدم من خلالها عروض مرئية وصوتية وشروحات حول أهم الحلول والتقنيات في الطاقة المتجددة، ومن المقرر إنجازه مع نهاية العام الجاري.

مبادرة

ويأتي المشروع تحقيقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وتوجيهاته نحو تنمية قطاع البحوث والتطوير والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كنموذج يحتذى به في تحقيق أعلى معايير كفاءة الطاقة وزيادة إسهامات الطاقة المتجددة وفقاً لإستراتيجية دبي المتكاملة ستعمل على توفير احتياجات الكهرباء في إمارة دبي بحلول عام 2030 وتنويع مصادرها خاصة في مجال استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 5%.

واطلع الطاير على نماذج من التقنيات المختلفة المستخدمة في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث استعرض عدة تقنيات عرضتها الشركات العالمية من خلال مجسمات تعرض أحدث التقنيات المستخدمة، والمستجدات في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. كما تفقد التقنية الجديدة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 120 كيلوفولت عبر استخدام تقنية Stirling Dish وتعتبر هذه التقنية الأولى من نوعها التي يتم اختيارها في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر عن ارتياحه لمجريات الأمور في المجمع الذي يتضمن أيضا مركزا لاختبارت الطاقة الشمسية ومراكز البحوث والتطوير والابداع، أما مركز اختبارات الطاقة الشمسية فيهدف الى دراسة وتقييم أداء مختلف أنواع تقنيات التوليد بالطاقة الشمية مثل رقائق الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وغير ذلك من تقنيات الطاقة الشمسية المبتكرة بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة، مؤكدا على أهمية مراعاة شروط الامن والسلامة في كافة جوانب العمل وبما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الهادفة الى توفير كافة أعلى معايير الأمن والسلامة في مختلف مشاريعها.

المشروع الثاني

بعد أن تم إنجاز المشروع الأول من المجمع بقدرة انتاجية تصل الى 13 ميغاوات في اكتوبر الماضي، يجري العمل في المشروع الثاني وبقدرة إنتاجية تصل الى 100 ميغاوات، حيث يقام هذا المشروع بنظام المنتج المستقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نشر تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2015 بعد غدٍ

تنشر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أول تقرير مفصل لها تحت عنوان تقرير حالة الإقتصاد الأخضر 2015 في باريس 10 الجاري، اذ سيعرض التقرير الذي يتألف من 240 صفحة وجهات نظر معمقة وإحصاءات دقيقة حول تطور الاقتصاد الأخضر في الإمارات، إلى جانب أفضل الممارسات العالمية والأبحاث.

وأدار مركز دبي المتميز لضبط الكربون عملية وضع التقرير، بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وقد ساهمت شبكة الأمم المتحدة في محتوى التقرير بشكل كبير، إلى جانب كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما حظي التقرير بدعم من مؤسسات دولية أخرى أثرت المحتوى بمساهماتها، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ومنظمة العمل الدولية.

وسيعرض الوفد الذي سيرأسه سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي التقرير خلال القمة العالمية لمناخ المناطق في العاصمة الفرنسية باريس، والتي سيرأسها آرنولد شوارزنيغر، حاكم كاليفورنيا السابق، وسيحضرها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والسكرتير التنفيذي لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ تغير المناخ كريستينا فيجوريس وغيرهم.