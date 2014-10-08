أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة المتهمين بـ”أحداث العتامنة” بسوهاج لجلسة 2 نوفمبر لسماع باقى المرافعات‎

Google+ Print
تأجيل محاكمة المتهمين بـ”أحداث العتامنة” بسوهاج لجلسة 2 نوفمبر لسماع باقى المرافعات‎ تأجيل محاكمة المتهمين بـ”أحداث العتامنة” بسوهاج لجلسة 2 نوفمبر لسماع باقى المرافعات‎

أرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم ، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز تأجيل نظر قضية أحداث الشغب واقتحام نقطة شرطة قرية “العتامنة” بمركز طما، والتى وقعت أحداثها عقب ثورة 30 يونيو والمتهم فيها 30 من أعضاء جماعة الإخوان، من بينهم 8 محبوسين إلى جلسة 2 نوفمبر القادم للاستماع لباقى مرافعات محامى المتهمين.

كانت النيابة قد طالبت خلال مرافعتها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام، بعد أن استخدموا الأسلحة النارية وقاموا باقتحام نقطة شرطة العتامنة، ثم قاموا بالتعدى على بعض أفراد الشرطة، وحطموا محتويات النقطة.

وترجع أحداث القضية إلى قيام العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بقرية “العتامنة” بمركز طما باقتحام نقطة شرطة القرية وطرد رئيس النقطة والقوة الأمنية منها وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى النقطة، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى اشتعال النار بها واحتراق 3 سيارات فى فناء نقطة الشرطة.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد 30 متهمًا فى القضية والقبض على8 منهم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وإحالتهم و22 متهمًا آخرين فى القضية إلى محكمة الجنايات وكانت المحكمة قد قررت تاجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لاستماع لمرافعة محامى المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا