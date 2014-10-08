تأجيل محاكمة المتهمين بـ”أحداث العتامنة” بسوهاج لجلسة 2 نوفمبر لسماع باقى المرافعات‎

قررت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم ، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز تأجيل نظر قضية أحداث الشغب واقتحام نقطة شرطة قرية “العتامنة” بمركز طما، والتى وقعت أحداثها عقب ثورة 30 يونيو والمتهم فيها 30 من أعضاء جماعة الإخوان، من بينهم 8 محبوسين إلى جلسة 2 نوفمبر القادم للاستماع لباقى مرافعات محامى المتهمين.

كانت النيابة قد طالبت خلال مرافعتها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام، بعد أن استخدموا الأسلحة النارية وقاموا باقتحام نقطة شرطة العتامنة، ثم قاموا بالتعدى على بعض أفراد الشرطة، وحطموا محتويات النقطة.

وترجع أحداث القضية إلى قيام العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بقرية “العتامنة” بمركز طما باقتحام نقطة شرطة القرية وطرد رئيس النقطة والقوة الأمنية منها وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى النقطة، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى اشتعال النار بها واحتراق 3 سيارات فى فناء نقطة الشرطة.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد 30 متهمًا فى القضية والقبض على8 منهم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وإحالتهم و22 متهمًا آخرين فى القضية إلى محكمة الجنايات وكانت المحكمة قد قررت تاجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لاستماع لمرافعة محامى المتهمين.