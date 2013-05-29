وقفة لأصحاب مستودعات الدقيق بدمياط بسبب وقف صرف حصتهم منذ أبريل

صاحب مستودع: تحولنا لـ"عواطلية" في عهد مرسي وجماعته

كتب : سهاد الخضرى منذ 46 دقيقة

قرر أصحاب مستودعات الدقيق بدمياط تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة الأسبوع المقبل حال عدم حل مشكلتهم اعتراضا على وقف صرف حصة الدقيق الخاصة بهم منذ شهر أبريل الماضي، وذلك دون وجه حق بحسب قولهم مما دفعهم لإغلاق المستودعات والتوقف عن العمل تماما.

واتهم عبده الموافي، صاحب مستودع دقيق بدمياط، مديرية التموين بالتخلي عن دورها وتهرب وكيل وزارة التموين السيد السؤالى، من القيام بواجبه والتحجج بأن الموضوع يقع برمته في يد وزير التموين الدكتور باسم عودة، وتساءل الموافي: "ماذا نفعل احنا أغلقنا مستودعاتنا أكل عيشنا ومعدناش لاقيين نأكل".

كما اتهم الموافي محافظ دمياط بالتخلي عن دوره لانتظاره حركة المحافظين الجديدة.

وبلغة استنكارية قال محمد عبده، صاحب مستودع دقيق بدمياط، "لقد تحولنا لعواطلية فى عصر مرسي وجماعته".

ويضيف عبده قائلا: "لقد عجزنا عن تدبير نفقاتنا".

كما هدد أصحاب مستودعات الدقيق بمحافظة دمياط والبالغ عددها 235 مستودعا على مستوى المحافظة، برفع دعاوى قضائية ضد كافة الجهات المعنية حال عدم صرف حصص الدقيق الخاصة بهم.