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شرطة المسطحات تنقذ مواطن حاول الانتحار بالقفز في مياه النيل

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شرطة المسطحات تنقذ مواطن حاول الانتحار بالقفز في مياه النيل شرطة المسطحات تنقذ مواطن حاول الانتحار بالقفز في مياه النيل

أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى إنقاذ أحد المواطنين الذي قام بالقفز فى مياه النيل من أعلى كوبرى عباس.

وأثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائى لنهر النيل من قوة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائى بدائرة قسم شرطة القديمة تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى عباس فى مياه النيل.

وعلى الفور قامت قوة الخدمة بالتوجه نحوه وانتشاله وإنقاذه قبل غرقه، حيث أفاد أنه يدعى”يوسف . م . ع – 16 سنة”، ومقيم بمحافظة الجيزة، وأنه قام بإلقاء نفسه من أعلى الكوبرى بدعوى عمل تجربة قفز من أعلى الكوبرى بنهر النيل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.

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