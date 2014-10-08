منسق الحرب ضد داعش يبحث غدا في القاهرة التعاون لمواجهة التنظيمات الإرهابية

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة أن الجنرال “جون آلن” منسق التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش»، سوف يصل إلى القاهرة مساء الأربعاء في زيارة لمصر تستغرق يومين، موضحة أن آلن سيعقد لقاءاته مع المسؤولين المصريين علي رأسهم وزير الخارجية صباح الخميس.

وذكرت المصادر أن زيارة منسق التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش للقاهرة تأتي في إطار جولة بالمنطقة، مضيفة، “أنه من المقرر أن تتركز مباحثات الجنرال جون آلن مع المسؤولين المصريين حول بحث دعم التعاون لمواجهة التنظيمات الإرهابية”.

وتابعت المصادر، “أن مواقف مصر معروفة، حيث أكدت القاهرة أكثر من مره استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعلومات في العمليات التي تتم ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة.