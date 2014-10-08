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بالصور..الجيزة ترفع 30 ألف طن ناتج مخلفات الأضاحي

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أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بدأت فى إصلاح وصيانة ما تم إتلافه بالمسطحات الخضراء بالحدائق والشوارع خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ورفع ما تم إتلافه من النباتات والشتلات وزرع شتلات جديدة لإستعادة المظهر الجمالى لهذه المناطق على ما كانت عليه فى السابق .
> و أضاف أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل تواصل رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع أحياء المحافظة الـ 8 بعد أن قامت بإلغاء الأجازات ورفع درجة الإستعداد للعمال والسائقين والمشرفين على قطاعات النظافة .

كما اشار إلى  أن هذه الأعمال كانت تتم بالتوازى مع أعمال النظافة بالشوارع وحول أماكن التجمعات بالحدائق والمناطق الأثرية بالهرم وإمتداد كورنيش النيل بنطاق أحياء الجيزة .
> وأوضح عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أن عمال الهيئة قامت برفع ما يقرب من 5 آلاف طن قمامة ومخلفات الذبح فى أول أيام العيد فقط حيث تم رفعها أولاً بأول على مدار اليوم لتفادى تراكمها .
> وأشار رئيس الهيئة أنها قامت بالدفع بـ 300 سيارة ومُعدة وفرق عمال نظافة من خلال إستمرار العمل على 3 ورديات صباحية ومسائية وليلية حيث تم التركيز على المناطق المقام بها شوادر للخراف والعجول بكافة الشوارع مشيراً أن الهيئة قامت بتوزيع أكياس للقمامة على رواد الحدائق
> العامة والمتنزهات بلغت 300 ألف كيس قمامة للحفاظ على نظافتها من الداخل .
> المراسل :محمد سيد

 

 

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