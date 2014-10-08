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مركز الكبد بنها يستقبل المرضى لتسجيل بياناتهم للحصول على عقار “سوفالدي”

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مركز الكبد بنها يستقبل المرضى لتسجيل بياناتهم للحصول على عقار “سوفالدي” مركز الكبد بنها يستقبل المرضى لتسجيل بياناتهم للحصول على عقار “سوفالدي”

أعلن الدكتور محمد عزيز القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استئناف العمل بمركز الكبد ببنها، اليوم الأربعاء،  بعد الانتهاء من اجازة العيد، واستمرار استقبال المركز لمرضى الكبد لتسجيل بياناتهم عبر المركز للحصول على عقار “سوفالدي” والذي توفره وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن موقع وزارة الصحة مستمر فى استقبال بيانات المرضى، وأنه تم تشكيل لجنة من مديرية الصحة بمتابعة مرضى الكبد المترددين على مركز الكبد بمستشفى حميات بنها من أجل تسجيل بياناتهم أو تلقيهم علاجهم العادى والعمل على معرفة كافة المشاكل التى تواجهم والعمل على حلها فورا.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان فى تخفيف العبء على المرضى وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال تواجدهم داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى محافظة القليوبية.

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