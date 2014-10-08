مصرع عامل سقط من الطابق الرابع في المنوفية

لقى عامل مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع بقرية كفر مناوهلة التابعة لمركز الباجور اثناء قيامه برفع مواد للبناء بواسطة ونش فاختل توازنه وسقط ارضا وتم نقل الجثة إلى المستشفى .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى الباجور العام بوصول عفيفى محمد عفيفى -55 سنة- عامل مصاب بكسر في الجمجمة وتوفى عقب وصوله .

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجله قرر أنه اثناء عمل والده برفع مواد البناء للطابق الرابع بمنزل جاره بالقرية بواسطة ونش اختل توازنه وسقط ارضا ونفى الشبهة الجنائية ، وتحرير محضر بالواقعة .