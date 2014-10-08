الأرصاد:الطقس غدا معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على بعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 31

الإسكندرية 21 29

مطروح 20 27

بورسعيد 23 28

دمياط 22 28

بلطيم 21 27

الإسماعيلية 21 32

السويس 21 33

العريش 19 28

نخل 16 29

طابا 21 33

الطور 20 30

مرسى علم 23 35

الغردقة 23 35

شرم الشيخ 26 36

رفح 20 28

كاترين 19 28

سيوة 19 32

المنيا 21 33

الفيوم 20 32

رأس سدر 20 30

أبوسمبل 26 41

وسط الدلتا 20 30

أسيوط 19 36

سوهاج 19 36

الأقصر 24 39

أسوان 26 41

شلاتين 24 36

حلايب 25 35

الوادى الجديد 24 39

قنا 23 39

نويبع 25 32

السلوم 20 27