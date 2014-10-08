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رفض مقترح بإطلاق اسم أوباما على أحد شواطىء “هاواي”

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رفض مقترح بإطلاق اسم أوباما على أحد شواطىء “هاواي” رفض مقترح بإطلاق اسم أوباما على أحد شواطىء “هاواي”

الرئيس الأمريكي باراك اوباما

قٌوبل مقترح قدم للمجلس المحلي لمدينة هونولولو بإطلاق اسم الرئيس باراك أوباما على شاطىء شهير في أواهو بفتور من المواطنين المحليين حتى تم سحب المقترح وإلغاءه ، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

كان قد قدم رئيس المجلس إرنست مارتن ومعه عضو المجلس ستانلي تشانج مشروع قرار الاسبوع الماضي بتكريم الرئيس الأمريكي بإطلاق اسمه على شاطىء ساندي بيتش الذي يقع بالقرب من خليج هاناوما على الطرف الشرقي من أواهو ويشتهر بأمواجه العالية مما يجعله مفضلا لدى هواة ركوب الأمواج ، ليصبح “متنزه الرئيس باراك أوباما ساندي بيتش” .

ويعرف عن أوباما انه كان يمارس ركوب الأمواج في ساندي بيتش خلال فترة شبابه كما اعتاد ركوب الأمواج هناك أثناء العطلة السنوية منذ انتخابه رئيسا ، لكن بحسب بيان أصدره مارتن فإن “رد فعل المواطنين على المقترح كان متضاربا.”

وجاء في البيان “معظم التعليقات أثارت مسألة الحساسية التاريخية والثقافية وقدم المواطنون عددا من الاقتراحات البديلة.”

وأضاف البيان أن الاثنين اللذين قدما المقترح اتفقا على سحبه من جدول أعمال مجلس المدينة.

واقترح مارتن إنه نظرا لدعم أوباما الكبير لمشروع السكك الحديدية في هونولولو فربما تكون الفكرة الأفضل هي إطلاق اسمه على إحدى محطات السكك الحديدية.

وكتب “أثق انه مع المضي قدما في هذه العملية سيقتنع الناس من بين أفكار أخرى بأن على هونولولو تكريم الرئيس الذي خرج منها.”

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