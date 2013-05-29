النظام الغذائى السليم لمرضى القولون العصبى

يقول دكتور أيمن أبو العلا استشارى الأمراض الباطنية والجهاز الهضى أن أعراض القولون العصبى، تؤثر فى الأمعاء الغليظة، وتختلف الأعراض من مريض لآخر وتشمل التشنج فى البطن، والانتفاخ والألم مع حدوث عرض الإمساك أو الإسهال، أو كليهما، ولا يوجد اختبار محدد للقولون العصبى، كما لا يوجد سبب دقيق له حتى الآن، وعلاجات القولون العصبى تبدأ من انتهاج نظام غذائى سليم والابتعاد عن مسببات الضغط النفسى أو اللجوء للأدوية والعلاجات فى بعض الأحيان وأن أهم خطوة فى العلاج اتباع نظام غذائى سليم وصحى.

وأكد دكتور أيمن أن مريض القولون العصبى عليه أن يفكر ويحفظ كل الأطعمة التى يتناولها وتحديد أى نوع من الأطعمة، تؤدى لتهيج القولون العصبى قبل البدء فى اتباع أى نظام غذائى، وعندما تعرف نوع الطعام تأكد بعدها من حرصك على عدم تناوله، ويمكن للمريض التوجه لأخصائى التغذية استبدال الطعام المهيج لقولونك بنوع آخر من الأطعمة مع ضمان أن يحصل جسمك على الفيتامينات والمعادن اللازمة والمناسبة والتى قد تنقص بالابتعاد عن نوع معين من الطعام وهو المسبب لتهيج قولونك، ويجب التأكد جيداً من أن هذا النوع من الطعام هو المسبب لتهيج القولون حتى لا تتجنب أى نوع من الطعام بدون داع.

ويقول دكتور أيمن إنه فى كثير من الحالات المرضية فإن إضافة الألياف إلى النظام الغذائى يساعد على تقليل أعراض القولون العصبى، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل الإمساك، فالألياف تساعد على تحسين طريقة عمل الأمعاء.

كما أضاف أنه بما أن الدهون من الممكن أن تتسبب فى تشنجات الأمعاء بعد تناولها بمد بسيطة، وتؤدى إلى التقلصات والإسهال، فيجب على مرضى القولون العصبى الابتعاد عن النظم الغذائية الغنية بالدهون واتباع النظام الغذائى الغنى بالألياف، الأطعمة المقلية أو المضاف إليها المزيد من التوابل وكذلك مادة الكافيين والكحول من المؤكد أنها تزيد من تشنجات الأمعاء، وبالتالى يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.

وقال دكتور أبو العلا إن تناول وجبات صغيرة قد يساعد أيضاً فى تحسين أعراض القولون العصبى، الوجبات الكبيرة قد تسبب التقلصات والإسهال، تناول ثلاث وجبات صغيرة منتظمة مع اثنين أو ثلاث وجبات خفيفة على مدار اليوم الواحد قد يكون أفضل خيار للتقليل من أعراض متلازمة القولون العصبى، تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام بشكل جيد قد يكون كذلك من أهم العوامل المساعدة فى تقليل الأعراض.

وأكد دكتور أيمن فى النهاية على أهمية شرب الماء بكثرة والامتناع عن مضغ العلكة لفترات طويلة لأنها تؤدى إلى الانتفاخ وزيادة الغازات.