استبعاد ' بديل عبد الشافي ' من المنتخب الأوليمبي للإصابة

استبعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أحمد سمير لاعب الزمالك بسبب الإصابة.

سمير هو أحد الأسماء التي يعول عليها الزمالك لخلافة محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بعد احتراف الأخير في أهلي جدة على سبيل الإعارة.

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن إصابة سمير عبارة عن شد في العضلة الأمامية كان قد تعرض لها أثناء مشاركته مع ناديه.

وغادر سمير معسكر منتخب مصر بعد التأكد من حاجته لتدريبات علاجية وخضوعه لفترة تأهيل على مدار يومين.

وفضل البدري إعادة سمير للزمالك لمواصلة علاجه.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة غانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري ضمن الاستعداد لتصفيات دورة الألعاب الإفريقية والأوليمبياد.