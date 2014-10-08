أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استبعاد ' بديل عبد الشافي ' من المنتخب الأوليمبي للإصابة

Google+ Print
استبعاد ' بديل عبد الشافي ' من المنتخب الأوليمبي للإصابة استبعاد ' بديل عبد الشافي ' من المنتخب الأوليمبي للإصابة

استبعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب الأوليمبي أحمد سمير لاعب الزمالك بسبب الإصابة.

سمير هو أحد الأسماء التي يعول عليها الزمالك لخلافة محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بعد احتراف الأخير في أهلي جدة على سبيل الإعارة.

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن إصابة سمير عبارة عن شد في العضلة الأمامية كان قد تعرض لها أثناء مشاركته مع ناديه.

وغادر سمير معسكر منتخب مصر بعد التأكد من حاجته لتدريبات علاجية وخضوعه لفترة تأهيل على مدار يومين.

وفضل البدري إعادة سمير للزمالك لمواصلة علاجه.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة غانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري ضمن الاستعداد لتصفيات دورة الألعاب الإفريقية والأوليمبياد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport