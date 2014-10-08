نشطاء يطلقون حملة “القائمة السوداء” لمحاصرة فلول الوطني والإخوان بالمنوفية

أعلن عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء الحركات السياسية المختلفة بالمنوفية ، اليوم الأربعاء، حملة جديدة تحت عنوان “القائمة السوداء – البلاك ليست” لمواجهة أعضاء الحزب الوطنى ورموزه الراغبين في الترشح لانتخابات القادمة واستغلال قلة الخبرة لدى قطاع عريض من الأهالي للنصب عليهم وادعاء عدم تواجدهم في الحزب الوطنى.

وأكد النشطاء أنه من المقرر أن يتم تدشين الحملة خلال الأيام القادمة في مؤتمر صحفي بمدينة شبين الكوم، كما تجرى حاليا عدد من المفاوضات بين الحركة وحركات أخرى لانضمام شبابها وتكوين جبهة واحدة من أجل حماية الدولة من السقوط في براثن الحزب الوطنى والإخوان مرة أخرى.

وأضاف النشطاء أن الحركة ستعمل على فضح كل الراغبين في الترشح للانتخابات أو المساندين لآخرين، حيث إنه لا مكان لفاسد في الحزب الوطنى أو إخوانى بين صفوف القيادة الجديدة، كما ستعمل الحركة على توحيد الصفوف لكسر شوكة رجال المال.