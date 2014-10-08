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تعيين أعضاء جدد بمجالس كليتى الحقوق والتجارة بجامعة المنوفية

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تعيين أعضاء جدد بمجالس كليتى الحقوق والتجارة بجامعة المنوفية تعيين أعضاء جدد بمجالس كليتى الحقوق والتجارة بجامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة على تعيين الدكتور عبد العزيز المرسى أستاذ القانون الدولى عضوا بمجلس كلية الحقوق وتجديد تعيين المستشار أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة عضوا بنفس المجلس من الخارج لمدة عامين.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور محمد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال عضوا بمجلس كلية التجارة، وكذلك الدكتور جمال الدين المرسى الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال وعميد الكلية الأسبق، والدكتور رأفت رضوان الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال ووكيل الكلية الأسبق للدراسات العليا والبحوث عضوين بنفس المجلس .

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