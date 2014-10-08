محافظ أسيوط يقرر صرف 50 ألف جنيه لدعم المصارعة

قرر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط صرف مبلغ 50 ألف جنيه لدعم منطقة أسيوط للمصارعة ، وذلك لشراء أجهزة لرفع مستوى اللعبة واللاعبين بأسيوط ، حيث يأتى ذلك على اثر تكريمه للاعبين من أبناء محافظة أسيوط وذلك لفوزهما بالمراكز الأولى فى المصارعة فى بطولة أفريقيا السابقة والتى أقيمت فى محافظة الاسكندرية .

وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على اهتمام المحافظة وتشجيعها للمواهب الصاعدة من الشباب واستعدادها لتوفير كافة سبل الدعم للأندية ومراكز الشباب لخلق بيئة تساهم فى إعداد لاعبين ينافسوا على مستوى العالم ويقوموا برفع اسم المحافظة ومصر عاليا بالمحافل الدولية.

وقال احمد حسن عمار مدير منطقة أسيوط للمصارعة ان المحافظ وافق على دعم منطقة أسيوط للمصارعة ببساط مصارعة قانونى 8×8 متر بالإضافة إلى 6 بارات حديد تدريبى مع 50 كجم حلقات حديد مغلف بالجلد تبدأ من 2.5كجم وحتى 10 كجم وأيضا 75 مايوه مصارعة قانونى و75 حذاء مصارعة مستورد.

كما قام مدير منطقة أسيوط للمصارعة بتقديم الشكر للواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على جهوده الملموسة وتعاونه لرفع كفاءة الالعاب المختلفة وخاصة الفردية التى لا تحظى باهتمام كبير من قبل المسئولين خاصة فى الاقاليم الا ان اللواء ابراهيم حماد ضرب مثلا رائعا فى دعم هذه الالعاب وتشجيعه للمواهب الناشئة بالمحافظة ودعمه الكامل لهم للحفاظ على استمرارية نجاحها.