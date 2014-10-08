الكهرباء: 2800 ميجا وات فائض إنتاج متوقع اليوم وتخفيض الأحمال أمس صفر‎‏

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن هناك فائضا متوقعا في انتاج الكهرباء اليوم عن المطلوب يبلغ 2800 ميجاوات، ولم يتم تخفيض أي أحمال أمس الثلاثاء سواء بفصل الكهرباء أو تخفيض الأحمال بالتنسيق مع المشتركين، كما لم يكن هناك ارتفاع في ‏الاستخدام على مدى أمس.‏‎

وأشار إلى أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم الأربعاء يبلغ 20000 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأقصى في ساعة ‏الذروة أمس الثلاثاء 22500 ميجا والحمل الأدني 15025.‏‎

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى الحادية عشرة والنصف صباحا.‏‎

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد ‏الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين ‏للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏‏اللازمة.‏‎

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‎

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏

أ ش أ‎‏ ‏‎‏ ‏‎