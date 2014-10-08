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16 مليون جنيه لرصف الطرق الريفية وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة بأسيوط

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16 مليون جنيه لرصف الطرق الريفية وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة بأسيوط 16 مليون جنيه لرصف الطرق الريفية وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة بأسيوط

الصندوق الاجتماعي بأسيوط

أعلن رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي بأسيوط عن توقيع عقود لرصف الطرق الريفية بالمحافظة وعقود لمشروع الاستثمار في التشغيل وذلك من خلال اتفاقية الاتحاد الأوروبي واتفاقية الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة وتوفير منحة بقيمة 16 مليون جنية لإنشاء ورصف 8 طرق ريفية وتوقيع 6 عقـود في مجال التشغيل كثيف العمالة وتضم ثلاث محاور تشغيل الشباب , الصحة ، ورفع كفاءة رياض الأطفال … صرح بذلك

وقال عبد الحسيب انه في إطار تلبية احتياجات الوحدات المحلية بالقرى فقد تم الاتفاق بين الصندوق الاجتماعي ومحافظة أسيوط على منحة قدرها 10 مليون جنية لإنشاء ورصف 8 طرق ريفية بإجمالي أطوال 12,3 كم حيث انه سيوفر حوالي 372 فرصة عمل ، مضيفا انه سيستفيد من المشروع حوالي 61 ألف و500 مواطن موزعة على 8 قرى هي “المنشاة الكبرى ، الدوينه ، صدفا ، الغنايم ، الشامية، العقال البحرى ، البدارى”.

وأضاف عبد الحسيب انه تم توقيع 6 عقود لمشروع الاستثمار في التشغيل بإجمالي تمويل 6 مليون جنيه ، مضيفا أن العقود تضم ثلاث محاور أساسية هي تشغيل الشباب والصحة ورفع كفاءة رياض الأطفال مشيرا إلي انه تم اختيار محافظة أسيوط باعتبارها أولى المحافظات الأكثر فقراً لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي وضمن هذا البرنامج أيضاً اتفاقية الاستثمار في التشغيل الممول من الاتحاد الأوروبي والذي بدء الصرف منه مع بداية عام 2014 ، بالقرى الأكثر فقراً بالمحافظة ويتم التنفيذ عن طريق الجمعيات الأهلية العاملة بتلك القرى .

وأوضح رميح انه يشارك حوالي 6 جمعيات أهلية لتنفيذ هذه المشروعات لفترة عامين لمشروعي الصحة ورفع كفاءة رياض الأطفال و15 شهر بالنسبة لمشروعات تشغيل الشباب مشيرا إلي أن هذه المشروعات توفر حوالي 2029 فرصة عمل لأبناء5 مراكز إدارية علي مستوي المحافظة وتشمل “ديروط ، وصدفا ، والقوصية ، وأسيوط ، والفتح”.

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