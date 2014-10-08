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القوات اليمنية تصد هجوما لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء

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القوات اليمنية تصد هجوما لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء القوات اليمنية تصد هجوما لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء

ارشيفية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة البيضاء فجر اليوم من صد هجوم إرهابي لعناصر القاعدة على عدد من المراكز الحكومية والمقار الأمنية وسط مدينة البيضاء.

وصرح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ / بأن عناصر من تنظيم القاعدة قامت بهجوم مباغت على مدينة البيضاء من اتجاهات عدة في محاولة منها للسيطرة على إدارة أمن المحافظة ومعسكر القوات الخاصة والأمن السياسي ومرافق حكومية أخرى مستخدمة سيارات مفخخة أعقبها اشتباكات عنيفة بين هذه العناصر الإرهابية ورجال الأمن.

وقال المصدر أن رجال الأمن أحبطوا المخطط وصدوا الهجوم ، مؤكدا أنه لم تسقط أية وحدة أمنية في أيدي هذه العناصر المجرمة وأن عملية مطاردة فلول هذه العناصر الإجرامية مستمرة.

 

 

أ ش أ

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