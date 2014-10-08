مصرع 2 وإصابة 4 في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بالمنيا

شهد الطريق الزراعي أمام قرية ابيوها التابعة لمركز أبوقرقاص حادث تصادم بين سيارة ميكروباص في السور الخرساني علي جانبي الطريق ونتج عنه مصرع شخصين وإصابة 4 .

وبالانتقال تبين أنه اثناء سير السيارة رقم 151057 أجرة المنيا ميكروباص قيادة سيد محمد 34 سنه سائق من أسيوط بالطريق اتجاه مدينة ابوقرقاص ولدي محاولة قائدها التخطي الخاطئ اختلت عجلة القيادة بيدة وانحرفت واصطدم بالسور الخرساني المتاخم للطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من ابراهيم محمود احمد وجثة أخري مجهولة الهوية لشاب في العقد الثاني من العمر، بينما اصيب 4 اشخاص أخرين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي الجامعي وكلفت ادارة البحث بالتحري حول الواقعة وتحديد هوية الجثة المجهولة.