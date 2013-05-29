"القليوبية" تكرم المدمنين المتعافين من أبناء المحافظة وتوفر لهم 15 فرصة عمل

عقدت محافظة القليوبية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اجتماعا للجنة العليا لمكافحة الإدمان برئاسة الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية وحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومديرى مديريات (التربية والتعليم والشباب والشئون الاجتماعية والصحة والأوقاف) وممثل عن الكنيسة، ومدير مركز النيل للإعلام، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

> وخلال اللقاء كرم الدكتور عادل زايد 15 متعافيا من أبناء المحافظة ممن أتموا عملية العلاج والتأهيل من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأشار الدكتور عادل زايد، أن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الإدمان بالمحافظة يأتى فى إطار خطة الدولة لمكافحة الإدمان، والتى أعدها الصندوق وأعلنها الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى فبراير الماضى، والتى تضمنت تدابيرها التنفيذية تشكيل لجان لا مركزية بكل محافظة لمتابعة تنفيذ الخطة.

ومن جانبه أعلن عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أن القليوبية هى المحافظة الأولى التى بادرت بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الإدمان فى إطار لا مركزى وامتدت هذه التجربة إلى 12 محافظة حتى الآن، وأشاد بمبادرة محافظ القليوبية لتوفير فرص عمل للمتعافين من أبناء المحافظة، حيث تمثل خطوة مهمة لإعادة دمج المتعافين فى المجتمع بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وهو ما يمثل نموذجا لتناول قضية الإدمان فى إطار تنموى متكامل.

> وأوضح مدير الصندوق أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أنشطة مكافحة وعلاج الإدمان التى تمت بالمحافظة على مستوى القطاعات المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.