أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أنجلينا جولي تستذكر والدتها بكلمات مؤثرة

Google+ Print

الأربعاء 08-10-2014 13:14

خلال مقابلة لها مع المجلة الفرنسية " Marie Claire"، تطرقت النجمة العالمية Angelina Jolie للحديث عن والدتها الراحلة.

 

وذكرت مندوبة الأمم المتحدة أنها مازالت حتى اليوم متعلقة بوالدتها Marcheline Bertrand، وهي تشعر بوجودها معها دائماً.

 

وقالت Angelina :"كانت ناعمة جداً، لكن كان يمكنها إزاحة جبال من أجل أولادها ،وهذا الأمر أعشقه في النساء، هذا المزيج بين النعومة والقوة".

 

وتابعت:"كانت دائماً تحاول فهم التعقيدات حول العالم، كان لديها قلب عظيم، وكانت حساسة تجاه العنف حول العالم"، وهذا ما أثر على طبيعة نشاط النجمة الإنساني.

 

يذكر أن Marcheline Bertrand والدة Angelina Jolie توفيت عام 2007 بعد صراع طويل مع مرض سرطان المبيض.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي