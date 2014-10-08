أنجلينا جولي تستذكر والدتها بكلمات مؤثرة

خلال مقابلة لها مع المجلة الفرنسية " Marie Claire"، تطرقت النجمة العالمية Angelina Jolie للحديث عن والدتها الراحلة.

وذكرت مندوبة الأمم المتحدة أنها مازالت حتى اليوم متعلقة بوالدتها Marcheline Bertrand، وهي تشعر بوجودها معها دائماً.

وقالت Angelina :"كانت ناعمة جداً، لكن كان يمكنها إزاحة جبال من أجل أولادها ،وهذا الأمر أعشقه في النساء، هذا المزيج بين النعومة والقوة".

وتابعت:"كانت دائماً تحاول فهم التعقيدات حول العالم، كان لديها قلب عظيم، وكانت حساسة تجاه العنف حول العالم"، وهذا ما أثر على طبيعة نشاط النجمة الإنساني.

يذكر أن Marcheline Bertrand والدة Angelina Jolie توفيت عام 2007 بعد صراع طويل مع مرض سرطان المبيض.