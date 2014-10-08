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فشل زوج لميس بعد انفصاله عنها

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فشل زوج لميس بعد انفصاله عنها فشل زوج لميس بعد انفصاله عنها

الأربعاء 08-10-2014 18:55

أعاد المسلسل التركي الإجتماعي العائلي "شجرة الحياة" التي عرضت حلقته الأولى مساء الأربعاء 18 سبتمبر على شاشة قناة trt1 التركية، الممثل التركي الوسيم أونور صيلاك إلى الدراما بعد غياب طويل عن الدراما يقارب العام، بسبب فشل مسلسله الدرامي السابق "شارع الظلام" الذي لم يحقق نسبة مشاهدة عالية فأوقف عرضه قبل أن يتم موسمه الأول.
وتشاركه الممثلة العائدة أيضا بعد غياب الممثلة أوزجي أوزبورك بطولة مسلسله الجديد المتوقع نجاحه بعد حشد نخبة نجوم تركيا فيه ومن بينهم: أيديل فرات، تولجا جولتش، زينب أيديمير، إيجان كوبتور،عليا أيديش.
يذكر أن مسلسلا "عاصي" و"بائعة الورد" كانا من أنجح أعمال أونور فنياً وجماهيرياً بالرغم من إنه لم يؤد فيهما دور البطولة الأول، وكانت بطلته الممثلة توبا بيوكستون قبل زواجه منها، وإنجابهما ابنتيهما التوأم مايا وتوبراك.
ما يعني أن وجه زوجته توبا بيوكستون كان حلواً عليه درامياً، وبعد هذين العملين لم يجتمعا ثانيةً في أي عمل درامي بعد زواجهما.

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