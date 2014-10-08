تخصيص الصالة الشمالية بمطار القاهرة لاستقبال الحجاج العائدين

بدأت شركة مصر للطيران رسميًا، الأربعاء، في تشغيل جسرها الجوي من الأراضي المقدسة إلى المطارات المصرية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وأوضح الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الصالة الشمالية المخصصة لرحلات «مصر للطيران» بمدينة الحجاج بمطار جدة فتحت أبوابها، الأربعاء، لاستقبال أول أفواج الحجاج المصريين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تُسيّر الشركة، الأربعاء، 14 رحلة منتظمة وإضافية، جميعهم من مطار جدة إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، لنقل 4130 حاجًا من حجاج شركات السياحة، والقرعة، والترانزيت.

ومن المقرر أن تقلع أولى رحلات الجسر الجوي الإضافية من مطار جدة في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، لتصل إلى مبنى الرحلات الموسمية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.