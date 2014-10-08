«القوى العاملة» تلغي تراخيص عمل 74 أجنبياً

ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص عمل 74 أجنبيا بمصر، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم طلب المنشآت التي يعملون بها التجديد لهم طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها عن نشاطها، الأربعاء، أنه تم منح تراخيص لـ254 عاملا أجنبيا، يعملون في 70 منشأة تستخدم 65 ألفا و380 عاملا مصريا، كما تم تجديد تراخيص 594 عاملا أجنبيا بمهن لا تزاحم العمالة المصرية، في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم، وعدم توافر نظرائهم من المصريين.

وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه تم إعفاء 129 أجنبيا خلال أغسطس الماضى من شروط الاستقدام، لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية، ومضى على زواجهما 5 سنوات على الأقل أو رُزق منها بأولاد، بشرط استمرار العلاقة الزوجية.

كما تمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمين بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن 15 عاما، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة لمدة 15 عاما، فضلا عن الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شؤون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.

وتشمل الشروط الفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة عامين من غزة، والفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة، والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل، والأجانب الوافدين للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها، لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملين بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.